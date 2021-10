Manfredi sindaco di Napoli al primo turno, la spinta dell’asse M5s-Pd: tonfo del centrodestra

Gaetano Manfredi è il nuovo sindaco di Napoli. L’ex ministro dell’Università, candidato scelto dal Partito democratico e dal Movimenti 5 Stelle, ha vinto la sfida contro Catello Maresca – il magistrato antimafia scelto dal centrodestra – e contro il candidato civico Antonio Bassolino. Le elezioni comunali si sono concluse con l’affluenza più bassa di sempre, circa il 47,2%. Nel tardo pomeriggio Maresca ha telefonato a Manfredi per congratularsi. «Chi non è andato a votare ha perso un’occasione», ha commentato il candidato del centrodestra durante la conferenza stampa. Manfredi dovrebbe arrivare al comitato intorno alle ore 20, per mettere il punto a una due giorni di votazioni che l’ha premiato più dei pronostici. Un commento arriva anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: «Gaetano Manfredi sindaco di Napoli – ha scritto su Twitter- è la vittoria dell’impegno a una piena collaborazione fra Comune e Regione Campania, nella prospettiva di un forte rilancio di Napoli sul piano del lavoro, dei servizi, della trasformazione urbana».

Immagine di copertina: Vincenzo Monaco per Open

