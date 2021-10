Pioggia di fischi su Donnarumma: la pessima accoglienza dei tifosi alla semifinale di Nations League – Il video

Italia-Spagna da dimenticare per il portiere azzurro. A ogni tocco di palla, infatti, viene ricoperto di “buu” e fischi. Alcuni tifosi non hanno gradito il suo addio al Milan per il Psg

Non è stata una serata piacevole per Gigio Donnarumma. Durante la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna, a ogni tocco di palla diversi tifosi presenti sugli spalti di San Siro lo hanno riempito di insulti. Dai “buu” ai fischi quando il gioco passava dalle parti del portiere azzurro. Quello che i tifosi non hanno digerito è stato il suo addio al Milan e l’approdo al Psg. Le prime contestazioni, in realtà, erano arrivate già alle lettura delle formazioni. Anche in quel caso erano stati diversi i “buu” e i fischi dagli spalti, tutti rivolti a lui. Tra l’altro, al termine del riscaldamento, quando il volto di Donnarumma è stato inquadrato nel maxischermo, sono tornati a sentirsi ancora una volta i fischi.

Foto in copertina: ANSA/EPA/Alberto Lingria | Video da TWITTER

