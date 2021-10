Usa, manifestante No vax: «Perché tutti questi senzatetto non muoiono di Covid?». Un clochard: «Sono vaccinato, stupida» – Il video

Scena degna di nota quella vista all’ennesima manifestazione No vax negli Usa che ha visto sfilare alcune decine di persone contro il vaccino anti Covid sulla Hollywood boulevard, a Los Angeles. Una dimostrante No vax con tanto di megafono ha creduto di poter ottenere numerosi consensi urlando questa frase: «Guardate tutti questi homeless in giro. Sono morti per strada con il Covid? Diavolo, no. Perché?». Intento andato fallito visto che da un clochard nei paraggi, un uomo sulla cinquantina, è arrivata una risposta spiazzante che è poi circolata sui social network al punto da trasformarsi in un’esilarante scenetta virale. «Perché sono vaccinato, stupida stro**a», ha detto con nonchalance l’uomo continuando sul suo cammino. La clip, pubblicata dall’account Twitter Film The Police LA, mostra una delle tante proteste No vax andate in scena negli ultimi mesi. Questa, in particolare, risale allo scorso sabato, 2 ottobre. Il video sembra contenere il claim più efficace che potesse essere studiato per una campagna di vaccinazione.

