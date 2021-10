Sequestro sito di Forza Nuova, indagati anche i 4 che hanno firmato il comunicato: «Si alza lo scontro: scioglierci non ci fermerà»

Quattro altre persone risultano indagate tra le fila di Forza Nuova dopo gli scontri di Roma di sabato 9 ottobre alla manifestazione contro il Green pass. La procura sta indagando sulle persone che hanno firmato il comunicato di Forza Nuova domenica scorsa che domenica riportava annunci del tenore: «Il popolo ha alzato la testa». E ancora: «il livello dello scontro non si fermerà». I quattro nuovi indagati sono Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija: per loro il reato ipotizzato è di istigazione a delinquere aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici, e il provvedimento si inserisce nel filone d’inchiesta che ieri 11 ottobre ha portato al sequestro del sito di Forza Nuova. I quattro indagati, a detta degli inquirenti, avrebbero istigato «pubblicamente a commettere una pluralità di delitti e contravvenzioni». I leader di Forza Nuova – Roberto Fiore per il nazionale e Giuliano Castellino per Roma, insieme a Luigi Aronica, tra i fondatori dei Nuclei armati rivoluzionari, sono in arresto dalla sera di sabato 9 ottobre, dopo l’assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma. Insieme ad altre 9 persone arrestate devono rispondere a vario titolo per reati di danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

«Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l’attenzione accelerata dal Great reset, ora la musica è cambiata e il direttore d’orchestra e compositore è solo il popolo in lotta – costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l’attacco alla Cgil rientra perfettamente in questo quadro analitico – che ha deciso di alzare il livello di scontro […] Nemmeno lo scioglimento di Fn potrebbe invertire la rotta di quanto sta avvenendo e avverrà nelle prossime settimane»

Alcuni passaggi del comunicato di Forza Nuova pubblicati sul sito forzanuova.eu domenica 10 ottobre

In copertina ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Manifestanti di Forza Nuova con bandiere e striscioni durante il sit-in nel giorno della Festa della Liberazione davanti al tribunale di Roma per protestare contro l’arresto dei militanti Castellino e Nardulli, Roma, 25 aprile 2019.

