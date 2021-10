No Green pass, i 12 arresti per gli scontri a Piazza del Popolo: ci sono anche Fiore e Castellino di Forza Nuova

Arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte negli scontri di ieri a piazza del Popolo a Roma nella manifestazione dei No Green Pass. Fra loro i vertici di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Intanto il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano annuncia: «Domani presenteremo una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti». Nella notte erano state fermate quattro persone tra cui il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino. Nel frattempo sono già molte, circa un migliaio, le persone arrivate davanti alla Cgil a Roma per il presidio democratico, prima dell’assemblea generale, in risposta all’attacco avvenuto ieri contro la sede del sindacato dai manifestanti del corteo no green pass. Alle 10.30 è prevista l’assemblea generale della Confederazione con il segretario generale Maurizio Landini. Attesi anche il segretario del Pd Enrico Letta, il presidente di Iv Ettore Rosato e la vice Teresa Bellanova. I manifestanti, con le bandiere rosse della Cgil unite al tricolore italiano, sono distribuiti davanti alla sede e sul tratto di corso Italia chiuso al traffico dalle forze dell’ordine. L’edificio presenta danni visibili dell’attacco di ieri già dall’esterno, una finestra rotta e una tapparella divelta, e anche all’interno i segni del danneggiamento sono evidenti, con computer e stampanti rotti, librerie rovesciate, quadri danneggiati, vetri a terra.

