L’altro filmato dell’assalto dei No Green Pass alla sede della Cgil: «Hanno sfondato, siamo dentro» – Il video

In questo filmato si mostra un’altra testimonianza dell’assalto dei No Green Pass alla sede della Cgil di Roma dopo gli scontri a Piazza del Popolo. Ieri sono state fermate quattro persone. Nel video si sente una voce che dice: «Hanno sfondato, siamo dentro la Cgil», e poi «Ragazzi, stiamo entrando. Non rompete. #Ioapro e tutti hanno invaso la Cgil». Il gruppo che manifestava contro la Certificazione Verde è riuscito a sfondare le porte della sede del sindacato ed entrare prima che la polizia riuscisse a fermare i manifestanti e respingerli. «Stiamo aspettando Landini», urlavano dal megafono, ma anche «giù le mani dal lavoro» e “venduti”. Il corteo non autorizzato è stato guidato dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore e da Giuliano Castellino ed è passato attraverso Villa Borghese sfondando in largo Brasile un cordone di Polizia e Guardia di Finanza con alcuni tafferugli.

