Giuliano Ferrara e il dubbio che il Green pass sia un errore politico di Draghi

In un editoriale pubblicato sul Foglio Giuliano Ferrara oggi parla del Green pass e sostiene che il governo Draghi stia commettendo un errore politico a imporre la Certificazione Verde Covid-19. Ferrara dice che in termini di diritto il certificato è «qualcosa che somiglia molto a un abuso». Ma il punto più importante è un altro: «E se invece le cose si mettono male? Se gente comune che lavora nel privato e nel pubblico, con la solidarietà di molti detentori del Green pass, organizza una protesta sociale diffusa, fino al blocco di vasti settori dell’attività produttiva e di intermediazione commerciale, per non parlare della Pubblica Amministrazione, che facciamo?».

Secondo Ferrara «questo governo è decisionista e politico, non tecnocratico, si fonda su una maggioranza di emergenza che ha retto già a molte prove, è guidato da un tecnocrate che conosce la politica meglio di legioni di professionisti». Ma in Europa è l’unico ad aver ricorso «a un atto estremo che mette in conflitto il diritto al lavoro e al salario. Hanno fatto un errore politico loro o lo abbiamo fatto noi? Si può rimediare? Si può mettere l’accento sulla provvisorietà e transitorietà della misura, tamponarla, per usare un termine non solo medico, con una serie di contromisure che tutelino, più che i moralisti, coloro che sono preoccupati per la tenuta politica del paese? Sono domande che faccio a titolo personale. Qualche volta bisogna dubitare anche se si sia come noi sudditi disciplinati dello stato di emergenza».

Leggi anche: