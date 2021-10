Corteo senza regole a Milano, sfuma l’accordo con la polizia: i No Green pass manifestano senza autorizzazione

È un’altra giornata di proteste senza regole, a Milano, dove i comitati dei No Green pass hanno provato a ricattare le istituzioni: revoca del Daspo ai manifestanti puniti per gli atteggiamenti violenti delle passate proteste in cambio di un accordo sul percorso da seguire durante la marcia del 16 ottobre. Una proposta inaccettabile dalle autorità. Sfumate le trattative che andavano avanti da circa una settimana con il 25enne I. S. e il 48enne M. A. Così, per la 13esima volta, i No Green pass attraversano il capoluogo lombardo senza un’organizzazione riconosciuta dalla questura e senza autorizzazioni in generale. Con i problemi di ordine pubblico che ne derivano. Migliaia di persone attese, molte delle quali senza un leader da seguire che garantisca lo svolgimento della protesta senza incidenti: è la galassia No Green pass milanese, più atomizzata rispetto a quella romana che, spesso, ha assunto invece una chiara connotazione politica. A Milano gli studenti dei collettivi di sinistra litigano con i più destrorsi del comitato su tutto: messaggi da lanciare, luoghi da presidiare, lavoratori da sostenere o meno. In questo marasma, però, la preoccupazione che gruppetti di facinorosi possano far degenerare la situazione è concreta: massima allerta nei luoghi sensibili, individuati in Centrale e nelle altre stazioni, nelle sedi dei giornali, in Assolombarda, nella Cgil, nei palazzi di Regione e Comune, in Galleria Vittorio Emanuele II e, in generale, nel centro storico. L’appuntamento per i manifestanti dovrebbe essere lo stesso comunicato alla vigilia del 16 ottobre, ovvero in piazza Fontana verso le 17.

