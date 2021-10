Coronavirus, 3.794 contagi in un giorno: tasso di positività allo 0,7% (ieri 0,8%). 36 i decessi

Il bollettino del 21 ottobre 2021

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 3.794 nuovi casi di contagio da Coronavirus e 36 decessi, secondo il bollettino di oggi, 21 ottobre, del Ministero della Salute e diffuso dalla Protezione Civile. Il numero di nuovi positivi è in lieve aumento rispetto a ieri, quando si erano registrati 3.702 nuovi casi, mentre cresce il numero dei decessi: i morti per Covid oggi sono 36 (ieri 33). Sale dunque a quota 131.724 il numero dei decessi Covid in Italia da inizio della pandemia. Il numero di persone attualmente positive è pari a 73.750 unità, in leggero aumento rispetto a ieri, quando erano 73.668.

La situazione negli ospedali

Guardando alla situazione ospedaliera, resta stabile il numero di pazienti ricoverati in area critica, e diminuisce il numero di persone contagiate nei reparti ordinari. I ricoverati in area non critica sono infatti 2.439 (ieri erano 2.464). Sul fonte delle terapie intensive, a fronte di +22 nuovi ingressi giornalieri (ieri 25), sono 356 i pazienti attualmente ricoverati in condizioni critiche negli ospedali del Paese (ieri 355). Le persone positive al Coronavirus che si trovano invece in isolamento domiciliare sono oggi 70.955 (ieri 71.768). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati invece 3.673 (ieri 4.544), per un totale di 4.524.204 guariti dal Covid da inizio emergenza.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati svolti 574.671 nuovi test: un numero in crescita rispetto a ieri, quando ne erano stati elaborati 485.613. Da inizio emergenza in Italia sono stati effettuati 99.666.582 test e tamponi (sia molecolari, sia antigenici). Il tasso di positività, ossia il numero di nuovi casi rispetto al numero di test elaborati, passa dal 0,8 per cento di ieri al 0,7 per cento odierno.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

