Francia, Il governo contro il caro benzina: 100 euro a 38 milioni di cittadini. E Carrefour raddoppia il bonus

Un bonus una tantum, 100 euro, a chi guadagna meno di 2mila euro netti al mese. Accade in Francia: il provvedimento è stato annunciato dal premier Jean Castex in occasione della presentazione del piano governativo contro il caro benzina. Il premier ha detto che saranno in 38 milioni a usufruire di questa indennità di inflazione, che arriverà in automatico a partire da dicembre. Non solo: il prezzo del gas rimarrà bloccato per tutto l’anno prossimo, dice ancora il premier, giacché la previsione è che che i prezzi mondiali dell’energia scenderanno lentamente. E Carrefour annuncia che lo raddoppierà ai propri dipendenti.

A ricevere il bonus sarà anche chi non ha macchina o moto. Saranno i dipendenti privati a riceverlo per primi, mentre a gennaio sarà la volta di quelli pubblici e nei primi mesi del 2022 a 13 milioni di pensionati e agli studenti. I francesi riceveranno «il denaro automaticamente e velocemente, senza doverne fare richiesta», dice Castex. La strada del bonus è stata seguita per dare una risposta rapida ed efficace agli aumenti, mentre a detta del ministro dell’Economia Bruno Le Maire un taglio delle tasse si sarebbe rivelato troppo oneroso. In Francia, mentre mancano sei mesi alle elezioni presidenziali, dall’inizio di quest’anno il rincaro per il gasolio è stato del 22%, del 20% per la benzina. Il malcontento cresce e il timore è quello di assistere a nuove proteste come accaduto nel 2018 con i gilet gialli e il caro benzina.

E Carrefour ha annunciato che raddoppierà il bonus ai propri dipendenti. Alexandre Bompard, CEO dell’azienda, ha fatto sapere su Twitter che raddoppierà a 200 euro l’indennità da inflazione dei lavoratori di Carrefour. Mentre Anne Hidalgo, sindaca di Parigi e candidata all’Eliseo, ha criticato la decisione del governo reputandola troppo piccola: «Ci vuole una riduzione massiccia delle tasse sulla benzina».

In copertina EPA/LUDOVIC MARIN | Jean Castex a Parigi, Francia, 15 ottobre 2021

