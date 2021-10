Ginnastica, le medaglie d’argento di Lodadio e D’Amato e il bronzo di Maresca ai Mondiali in Giappone

Dopo l’oro di Bartolini arrivano altre tre medaglie per gli azzurri ai Mondiali di ginnastica artistica in corso a Kitakyushu, in Giappone. Marco Lodadio conquista l’argento negli anelli con il punteggio di 14.866, l’altro azzurro Salvatore Maresca porta a casa il bronzo (14.833), a pari merito con il russo Grigorii Klimentev. Su tutti svetta il cinese Lan Xingyu, campione del mondo con 15.200. In precedenza Asia D’Amato aveva conquistato la medaglia d’argento nel volteggio. L’azzurra ha concluso al secondo posto con il punteggio di 14.083 alle spalle della brasiliana Rebeca Andrade (14.966) e davanti alla russa Angelina Melnikova (13.966).

