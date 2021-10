Tennis, Sinner trionfa ad Anversa: è il primo italiano di sempre a vincere 4 titoli in un anno

Altro successo per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha vinto il torneo Atp 250 di Anversa, battendo in finale l’argentino Diego Schwartzman, con il punteggio di 6-2 6-2. La vittoria odierna lo fa diventare il primo tennista italiano della storia ad aver vinto 4 tornei Atp in un anno solare: prima di Anversa, Sinner ha trionfato al 250 di Melbourne, al 500 di Washington e al 250 di Sofia. Il giovane altoatesino, classe 2001, migliora così il record di tre titoli in un anno che condivideva con Fabio Fognini (nel 2018), Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci (entrambi nel 1977). Inoltre, diventa il giocatore più giovane a raggiungere i 5 titoli in carriera dai tempi di Novak Djokovic nel 2007 (l’attuale numero 1 del mondo aveva 19 anni). Ora l’obiettivo sono le Atp Finals di Torino, previste a novembre: grazie alla vittoria nel torneo belga, Sinner è solo a una posizione dalla qualificazione.

Immagine di copertina: EPA/OLIVIER HOSLET

