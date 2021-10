I Maneskin conquistano anche la tv americana. L’annuncio di Jimmy Fallon: «Apriranno il concerto dei Rolling Stones» – Il video

Dalle vie del centro di Roma all’apertura del concerto dei Rolling Stones all’Allegiant Stadium di Las Vegas il prossimo 6 novembre. Continua l’ascesa internazionale dei Maneskin che, durante il Tonight Show di Jimmy Fallon, hanno fatto il loro debutto sulla tv statunitense, dopo aver riscosso successi in tutto il mondo. Durante lo show, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan si sono esibiti portando sul palco la loro cover di Beggin’ di Frankie Valli e dei Four Seasons, attualmente al 15esimo posto della Billboard hot 100, nonché l’esecuzione del loro ultimo singolo, Mammamia. Fallon, nell’introdurre la band romana ai telespettatori, ha ironizzato: «Beggin’ è la canzone più popolare delle radio rock e alternative, e ha più di un miliardo di stream nel mondo, apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e sono qui oggi con noi per il loro debutto televisivo negli Stati Uniti». Fallon ha poi ironizzato: «Loro sono fantastici, hanno vinto l’Eurovision, che è simile ad America’s Got Talent, con la differenza che dopo la vittoria poi succede davvero qualcosa. Sono un fenomeno internazionale incredibile».

I Maneskin, nel frattempo, si preparano per due concerti negli Stati Uniti. Il primo è previsto per oggi, 27 ottobre, al Bowery Ballroom di New York, mentre il secondo al Roxy di Los Angeles, il 1 novembre. Poi, tutte le energie andranno spese per il pre-show del live del 6 novembre. Un impegno non da poco, dato che è la prima band italiana chiamata ad aprire un concerto dei Rolling Stones.

Foto in copertina: Twitter

Video in copertina: Twitter / @FallonTonight

