I dubbi con Trump e le risate con Biden. Il confronto (impietoso) dell’interprete della Casa Bianca in Italia – Il video

Elisabetta Savigni Ullman, famosa per le sue facce apparentemente contrariate durante l’incontro con Trump nel 2019, torna di nuovo protagonista sui social

Le sue espressioni erano rimbalzate sui social di tutto il mondo. Elisabetta Savigni Ullmann, l’interprete ufficiale della Casa Bianca, era diventata famosa per quel video del 2019 che la ritraeva apparentemente contrariata mentre si preparava a tradurre le parole di Donald Trump al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi, 30 ottobre, la ritroviamo sorridente mentre dialoga con Joe Biden durante un incontro del G20 in corso a Roma. A lanciare il confronto è il profilo Twitter The Recount, lo stesso che due anni fa aveva postato l’altro. L’accostamento dei due momenti ha un effetto divertente – anche se, va detto, su quell’episodio erano circolate diverse interpretazioni poi rivelatesi del tutto infondate.

Leggi anche: