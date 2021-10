Comincia il G20, gli Stati Uniti: «L’obiettivo è la minimun tax per le multinazionali»

Ieri gli incontri preliminari, oggi l’inizio ufficiale. Il primo giorno del G20 con presidenza italiana è cominciato. Il programma prevede l’approvazione dell’accordo sulla minimum tax, un’aliquota del 15% già votata da 136 Paesi che fanno parte dell’Ocse. A pagarla saranno un centinaio delle più grandi multinazionali del mondo. Secondo i calcoli dell’Ocse questa mossa dovrebbe favorire la ridistribuzione di 125 miliardi di dollari. L’obiettivo sarà attuarla entro il 2023. La conferma, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, è arrivata durante una conferenza stampa da un dirigente del governo degli Stati Uniti: «Direi che l’accordo è un testamento per la diplomazia e la leadership Usa». Sempre durante questa conferenza stampa, è stato chiarito che il presidente Usa Joe Biden vorrebbe portare sul tavolo del vertice anche il tema dell’energia: in particolare la necessità di trovare più equilibrio nel mercato del gas e in quello del petrolio

Alla fine del vertice non ci dovrebbero essere nuovi annunci sul fronte vaccini contro il Coronavirus, almeno da parte degli Usa. Le notizie arrivano sempre dal dirigente del governo Usa che ha parlato con la stampa: «La maggiore spinta dello sforzo internazionale per mettere fine alla pandemia non sta viaggiando attraverso il G20 ma attraverso il summit ospitato dal presidente poche settimane fa a margine dell’assemblea generale dell’Onu, con oltre 100 Paesi e più di 100 organizzazioni non governative». L’obiettivo è quello di aggiornare tutto a fine anno: «Il segretario di stato Usa riunirà i ministri degli esteri alla fine dell’anno per un aggiornamento sul nostro progresso collettivo e per mantenere l’urgenza di tagliare il traguardo e cessare la pandemia». Il primo giorno di vertice intanto inizia già con una manifestazione.

La protesta del Climate camp

Verso le 8.00 circa 50 attivisti del Climate camp si sono seduti al centro della carreggiata di via Cristoforo Colombo, vicino alla zona dell’Eur dove si sta svolgendo il vertice. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per diversi minuti poi le forze dell’ordine sono intervenute per sgomberare la carreggiata principale.

