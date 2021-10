G20, Roma blindata si prepara al vertice. Biden in Vaticano per incontrare il Papa – La diretta

Ci sono i cortei, ci sono gli incontri istituzionali e ci sono le forze di polizie già pronte a intervenire. Il primo G20 in presenza dopo la pandemia inizierà ufficialmente il 30 ottobre per concludersi il 31 ottobre ma tutta la macchina del vertice è già entrata in moto. Questo evento sarà una prova fondamentale anche per la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dopo i disordini della manifestazione No Green pass di Roma del 9 ottobre, quelli conclusi con l’assalto alla sede della Cgil. Tutti i leader coinvolti si incontreranno alla Nuvola de quartiere Eur. Roma è blindata: per la sicurezza del vertice sono stati previsti 5.300 agenti in più, è stata disposta un no fly zone, sono stati fissati posti di blocco e allestiti anche sistemi anti-drone. I grandi assenti sono due: Vladimir Putin e Xi Jinping. Cina e Russia parteciparanno comunque con una delegazione e Jinping ha spiegato che sarà presente in videoconferenza. Un’assenza che è stata criticata anche dall’ex premier Romano Prodi: «Certo, se il G20 avesse avuto la presenza fisica di Putin e Xi avrebbe potuto fare qualche salto in avanti: negli incontri internazionali la presenza fisica è vitale, due terzi delle cose si svolgono nel corridoio, la politica è fatta di cose così, di guardarsi negli occhi».

Il programma di Joe Biden a Roma

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato all’aeroporto di Fiumicino poco dopo le 2.30 di questa notte. Insieme a lui anche la first lady, Jill Jacobs. Il programma di Biden per la giornata prevede quattro incontri istituzionali. Il primo è iniziato alle 11.50 con Papa Francesco, incontro importante anche per il Vaticano, visto che Biden è il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti dopo John F. Kennedy. Alle 15.20 è previsto invece l’appuntamento con Mario Draghi e poi incontrerà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 16.15 l’ultimo incontro di giornata con il presidente francese Emmanuel Macron.

I cortei degli studenti

La prima grande manifestazione per il vertice è stata convocata dagli studenti. Si sono incontrati davanti al ministero dell’Istruzione, in zona Trastevere Testaccio. La polizia è presente con dei posti di blocco in tutta la zona, al momento il traffico risulta ingolfato nelle vie vicine al ministero. Secondo gli organizzatori della manifestazione il centro delle proteste di questi giorni sarà il Climate Camp, un campeggio che è stato allestito in via della Vasca Navale. Tra i temi principali della protesta c’è la lotta al cambiamento climatico. In testa il corteo uno striscione: «Siamo il futuro senza futuro».

Le misure di sicurezza a Roma

Il tuo browser non supporta il tag iframe

La Cina: «Lavoreremo per il successo del vertice»

La delegazione cinese ha già pubblicato una nota per spiegare che la sua partecipazione non sarà solo formale, il ministero degli Esteri Wang Yi ha dichiarato: «La Cina è disposta a lavorare con tutte le parti per promuovere il successo del vertice G20 di Roma e dare un contributo positivo alla rapida vittoria del mondo sulla pandemia del Covid-19 e alla realizzazione di una ripresa stabile e alla crescita dell’economia mondiale».

Foto di copertina: ANSA/ POLIZIA | Arrivo a Fiumicino del presidente USA Joe Biden, Fiumicino

Leggi anche: