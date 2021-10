No! Il Giappone non ha scelto l’ivermectina al posto dei vaccini contro la Covid

Circolano via Facebook diversi screenshot contenenti il titolo di un articolo che recita in questo modo: «Il Giappone abbandona la campagna vaccinale e passa all’ivermectina. Il Covid sparisce in meno di un mese». Da alcune delle immagini condivise troviamo la fonte, ossia un articolo del sito complottista DatabaseItalia (ne parliamo qui, qui, qui, qui e qui) che però risulta rimosso (fornendo l’errore 404). Si tratta di una bufala.

Sono molteplici gli screenshot dell’articolo ormai rimosso. Alcuni di questi sono piuttosto completi, riportanti il nome della fonte o dell’autore Davide Donateo (il titolare del sito), mentre altri no creando maggiore confusione.

Ecco uno degli screenshot più diffusi, quello pubblicato dall’utente Stefano ottenendo oltre 6 mila condivisioni Facebook:

Oltre agli screenshot, alcune pagine Facebook come Il Vaso di Pandora hanno riportato in un post parte del testo dell’articolo rimosso da DatabaseItalia.

Riscontriamo altri “copia incolla”, come quello pubblicato sul sito Lacittanews.it (oltre all’aggregatore Zazoom.it).

Nell’attacco dell’articolo troviamo il riferimento al Giappone e all’ivermectina, per poi veder scomparire il tema fino alla fine del pezzo senza però riportare almeno una fonte che confermi lo stop della campagna vaccinale e dell’effettivo uso dell’ivermectina:

Nel finale c’è un capitolo intitolato “Opinione editoriale” dove, sulla base di nessuna fonte, Davide Donateo invita il Governo italiano a seguire l’esempio giapponese:

L’unica “fonte” dove si parla di ivermectina è un articolo del sito Rclutz.com dal titolo «Japanese Medical Chairman Doubles Down on IVM», linkato nell’articolo di DatabaseItalia con la seguente descrizione: «Il ministro della salute del Giappone raccomanda IVM: [ collegamento a rclutz.com (sicuro) ]». C’è un problema: nell’articolo non viene riportata alcuna citazione di un ministro giapponese, ma del Dott. Haruo Ozaki:

In February 2021, Dr. Ozaki Chairman of the Tokyo Medical Association declared that Japan’s physicians should get a greenlight to prescribe IVM (Ivermectin) at the first sign of SARS CV infections.

Now in August, Tokyo Medical Association chairman Haruo Ozaki reiterated that ivermectin should be widely used and said that his early recommendations have not been heeded in Japan. See Lifesite article August 30, 2021 Japanese medical chairman doubles down on ivermectin support after early calls went ignored. Excerpts in italics with my bolds