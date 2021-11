In Germania segnali da quarta ondata: 100 morti in un giorno. Il ministro della Salute: «C’è una pandemia di non vaccinati»

La Germania è alle prese con quel che appare come l’inizio di una quarta ondata di Coronavirus. «I numeri sono preoccupanti – sostiene il presidente dell’istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino – ogni giorno ci sono di nuovo oltre 100 morti legate al Covid». Un andamento che in gran parte è possibile ricollegare a una grossa quota di popolazione che non si è ancora vaccinata. «Nelle ultime 24 ore si sono registrati 194 decessi con e per Covid, una settimana fa erano stati 114 – ha evidenziato Wieler -. La quarta ondata si sviluppa esattamente come immaginavamo: proprio perché molti non si sono vaccinati». Secondo l’Istituto Koch, se non si ricorre ai vaccini, c’è ancora la necessità di misure generali di controllo delle infezioni. E mentre un gran numero di scettici non si è ancora convinto a farsi somministrare la prima dose, il governo pensa già al booster per tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. L’esecutivo, spinto dall’incremento di positivi e decessi, sta cominciando ad accelerare sui richiami, prendendo come modello virtuoso quello di Israele. «Il Paese è di esempio perché è riuscito a far abbassare la curva dei contagi grazie alla terza dose – ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn -. La Germania invece sta vivendo «una pandemia dei non vaccinati».

