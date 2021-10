Continua anche oggi, 31 ottobre, il vertice del G20 a Roma alla presenza dei capi di Stato e di governo. La prima tappa della mattinata è stata alla Fontana di Trevi dove i leader di tutto il mondo hanno lanciato la monetina di 1 euro coniata appositamente per il G20. La cancelliera tedesca Angela Merkel si è poi sciacquata le mani nella Fontana. Ingenti le misure di sicurezza. Inizialmente era stata avanzata l’ipotesi di svuotare la Fontana di Trevi per allestire un set fotografico con tutte le personalità presenti. Contrario il prefetto di Roma per le difficoltà nel garantire la sicurezza, in quella location, di tutti i leader mondiali. Troppe le abitazioni private non controllabili in maniera adeguata.

L’appello di Draghi sul clima

Nella seconda giornata del G20 si parlerà di clima e sviluppo sostenibile. «La lotta al clima è la sfida del nostro tempo. O agiamo ora e affrontiamo i costi della transizione e riusciamo a renderla più sostenibile o rinviamo e rischiamo di pagare un prezzo più alto dopo e il fallimento», ha detto il presidente del Consiglio italiano nel corso dell’evento Ruolo del settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici, cominciato alle 10.30 circa, alla Nuvola di Fuksas, alla presenza del principe Carlo d’Inghilterra. «Dobbiamo agire rapidamente per evitare conseguenze disastrose sul clima […] La presidenza italiana del G20 vuole spingere la crescita economica e renderla più sostenibile: lo dobbiamo ai cittadini, al pianeta e alle future generazioni», ha aggiunto il premer chiedendo che «pubblico e privato facciano la loro parte», che tutti «ascoltino la comunità scientifica» senza perdere altro tempo e che gli impegni sul clima non possono più essere rimandati. Per questo bisognerebbe predisporre il prima possibile «tagli immediati, rapidi e considerevoli alle emissioni per evitare conseguenze disastrose». Insomma, prima che sia troppo tardi.

A rincarare la dose è stato il principe Carlo d’Inghilterra: «Sono grato al premier Draghi per aver riconosciuto l’importanza di certi temi e averli messi al centro di questo evento. Abbiamo una responsabilità enorme nei confronti delle generazione di chi non è ancora nato – ha proseguito – Ho dedicato gli ultimi 40 anni ai temi ambientali, ultimamente ho notato un cambiamento nell’atteggiamento generale».

Gli appuntamenti di oggi 31 ottobre

Alle 11.05 è previsto il vertice su Cambiamento climatico e ambiente, alle 13.50 si parlerà di Sviluppo sostenibile, alle 15.40 sessione conclusiva del vertice, seguita dalla conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi e poi di tutti gli altri leader presenti. Continuano, intanto, gli incontri sul clima: al momento nessuna intesa (anche se l’accordo sembra essere sempre più vicino). Si tratta a oltranza e si lavora per ampliare il fondo green: l’obiettivo resta la deadline del 2050 per le emissioni zero, che alcuni Paesi come Cina e India si rifiuterebbero di sottoscrivere. «Ci siamo quasi», fanno sapere fonti autorevoli.

Bilaterale Draghi-Trudeau e Draghi-Wang Yi

Terminato l’incontro tra il capo della diplomazia americana Antony Blinken e il suo omologo cinese Wang Yi. È durato 50 minuti. Si è trattato del secondo colloquio dopo le tensioni sino-americane. Il precedente si era svolto, in un clima non del tutto sereno, lo scorso marzo in Alaska quando la delegazione cinese aveva rimproverato gli americani davanti ai media. Più sereni dovrebbero essere gli incontri tra il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e il primo ministro del Canada Justin Trudeau, alle 13.10. A seguire un bilaterale con il ministro degli Affari Esteri della Repubblica popolare cinese, Wang Yi.

Incontro Boris Johnson-Emmanuel Macron

Alle 10 incontro tra il premier britannico Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron dopo lo scontro a distanza sulla cosiddetta “guerra delle capesante”, ovvero la disputa sulle licenze per i pescatori francesi nelle acque della Manica dopo la Brexit. Un incontro che arriva dopo le minacce di ritorsioni da parte di Parigi che, di fatto, ha bloccato un peschereccio britannico. Prima del colloquio con Macron e prima del lancio della monetina alla Fontana di Trevi, il premier britannico e la moglie Carrie sono andati in visita privata ai Fori Imperiali.

Incontro Joe Biden-Erdogan

In corso anche un bilaterale tra il presidente americano Joe Biden e il presidente turco Erdogan. Si tratta di un incontro che inizialmente era stato previsto a Glasgow, durante i lavori della Cop26, e che invece è stato anticipato a oggi, 31 ottobre.

Bolsonaro non parlerà ai media, a Pistoia invece incontrerà Salvini

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, invece, non terrà alcuna conferenza stampa al termine del G20. Non incontrerà i giornalisti e andrà subito via diretto ad Anguillara Veneta, città da cui provengono i suoi antenati e dove riceverà la contestata cittadinanza onoraria. Martedì volerà a Pistoia per una cerimonia in memoria dei caduti brasiliani nella Seconda guerra mondiale. Lì incontrerà il leader della Lega Matteo Salvini.

