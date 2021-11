No Green pass, aumentano ancora i contagi legati ai cortei di Trieste. In Friuli-Venezia Giulia casi triplicati in un giorno

Aumentano ancora i contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia collegati alle manifestazioni No Green pass delle scorse settimane. Nelle ultime 24 ore, in tutta la Regione sono stati 483 i nuovi contagi, il triplo rispetto a ieri. «Il focolaio localizzato a seguito delle manifestazioni tenutesi nei giorni scorsi continua a crescere – afferma il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi – oggi i dati mostrano un incremento: siamo ad oltre 150 casi, altri 500 non ci danno una precisa identificazione». Al momento in Italia 43 Province hanno un’incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti. Solo la Provincia di Trieste, con 376 casi per 100.000 abitanti, supera la soglia dei 150. In questo quadro, saltato il divieto di manifestare, il sindaco Roberto Dipiazza ha firmato oggi una ordinanza con cui dispone che fino al 30 novembre gli organizzatori di cortei nel Comune di Trieste prevedano la presenza di personale che controlli il distanziamento interpersonale tra i partecipanti e che questi indossino le mascherine.

