Cosa c’è nel piano da 1.200 miliardi di dollari di Biden: «Creerà 660 mila posti di lavoro»

Il pacchetto infrastrutture del presidente riceve l’ok della Camera. Contiene investimenti per 550 miliardi di dollari, tra cui i soldi per i veicoli verdi e per la costruzione e riparazione di strade e ponti in tutto il paese

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il piano da 1.200 miliardi di dollari del presidente Joe Biden. Si tratta di un pacchetto di provvedimenti di stimolo dell’economia che ha già ricevuto l’ok del Senato ad agosto. Ora manca solo la firma del presidente per il varo definitivo. Il voto ha visto prevalere i democratici con 228 voti a favore e 228 contrari. Ed è arrivato dopo una lunga trattativa all’interno del partito. E che prevede che l’altro grande piano della Casa Bianca, il Build Back Better da 1900 miliardi di dollari con misure sull’assistenza sanitaria, sull’istruzione e sul clima, venga votato il prossimo 15 novembre.

Il piano infrastrutture di Biden

Il piano da 1.200 miliardi di dollari punta all’ammodernamento della rete di infrastrutture del paese. E ha ricevuto il voto favorevole anche di 13 rappresentanti repubblicani. Il pacchetto contiene investimenti per 550 miliardi di dollari, tra cui i soldi per le stazioni di ricarica delle auto elettriche e per l’acquisto di scuolabus a emissioni zero. La gran parte della spesa è finanziata senza ricorrere a nuove tasse. E proviene da denaro risparmiato dagli aiuti per l’emergenza Coronavirus e dalle tasse sulle criptovalute. Secondo il Congressional Budget Office farà incrementare il debito degli Stati Uniti di 256 miliardi di dollari.

Gli investimenti del piano infrastrutture di Biden (Washington Post)

Il Washington Post segnala che secondo Mark Zandi, capo economista di Moody’s Analytics, grazie agli investimenti programmati entro il 2025 si dovrebbe verificare una crescita di circa 660.000 posti di lavoro. L’edilizia è stata una delle poche industrie che ha vissuta una lenta crescita dell’occupazione negli ultimi mesi. Il disegno di legge include finanziamenti e disposizioni per avviare più programmi di formazione professionale e per portare più donne nel settore edile e dei trasporti. La voce più importante del piano sono gli investimenti per la costruzione e la riparazione di strade e ponti in tutto il paese. Molti senatori stanno già promuovendo progetti nei loro stati d’origine che beneficeranno del finanziamento. Il disegno di legge include finanziamenti specifici destinati alle autostrade degli Appalachi e dell’Alaska, così come fondi per la ricerca sui trasporti nelle università, finanziamenti per le autostrade di Porto Rico e denaro per analizzare il traffico nelle grandi città.

Gli investimenti per l’economia e i contentini per le lobby

Il piano prevede ulteriori investimenti per le ferrovie (66 miliardi di dollari), la rete elettrica e la banda larga (65), le infrastrutture idriche (55), il trasporto pubblico (39) e gli aeroporti (25). E nelle pieghe nasconde anche disposizioni per accontentare i territori dei senatori che hanno dato voto favorevole. Come per esempio i finanziamenti per gli allevamenti di salmoni, soldi per la ricerca sulla sicurezza per l’attraversamento della fauna selvatica e per espandere la copertura di alberi sulle strade. E persino finanziamenti a fondo perduto per cibo e bevande sulle rotte Amtrak. Per mettere d’accordo le due anime del partito il presidente ha dovuto rinunciare a presentarlo in coppia con il piano sociale, sul quale molti Dem conservano dubbi riguardo le spese. Ma quel che conta è che alla fine Biden possa portare a casa il piano. E superare così lo stallo che teneva ferma l’amministrazione da mesi. E dopo il voto in Virginia che ha fatto suonare un campanello d’allarme sulle elezioni di Mid Term del 2022. Ora i riflettori si accendono sul piano sociale. Che potrebbe anche riuscire a passare alla Camera con un accordo in extremis all’interno del partito. Ma avrà vita dura in Senato.

