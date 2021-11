Mariano Amici resta senza lavoro e stipendio: il Tar respinge (di nuovo) il ricorso del medico No vax

Mariano Amici resta senza lavoro e senza stipendio. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto in via definitiva il ricorso del medico contro la sospensione dall’Ordine. «Il TAR del Lazio con la sentenza odierna, in sede di discussione collegiale e entrando nel merito, ha confermato la legittimità del provvedimento assunto dall’Azienda sanitaria locale nei confronti del medico sospeso dall’attività e senza stipendio – ha comunicato in una nota la Direzione della Asl Roma 6 – I giudici amministrativi hanno messo in evidenza che l’interessato ‘non produce’ la documentazione in merito alla propria condizione clinica e ‘neppure comprova’ la possibile sussistenza di una causa di esonero vaccinale». Il Tar aveva già respinto la richiesta di intervento d’urgenza effettuata dal medico di Ardea famoso per l’esperimento dei kiwi positivi al tampone. Quella di ieri è la decisione nel merito. Il dottore potrà appellarsi al Consiglio di Stato.

Leggi anche: