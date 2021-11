Assalto a Capitol Hill, Steve Bannon si è consegnato all’Fbi: è accusato di oltraggio al Congresso

Steve Bannon si è consegnato all’Fbi. L’ex stratega di Donald Trump è stato incriminato per oltraggio al Congresso per aver negato la sua collaborazione alla commissione della Camera che sta indagando sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso. Oggi, 15 novembre, è attesa la sua comparizione in tribunale. Bannon è stato incriminato per non aver testimoniato e non aver consegnato i documenti richiesti: rischia fino a un anno di carcere. L’ex stratega di Trump ha fatto una diretta streaming del proprio arresto sul social network Gettr, particolarmente diffuso tra i sostenitori dell’ex presidente statunitense.

