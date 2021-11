Minacciarono sui social di maltrattare e non curare i pazienti No vax: sospese due infermiere

Avevano scritto alcune frasi sui social minacciando di non curare o di maltrattare i pazienti No vax. Oggi due infermiere dell’Asl Toscana nord-ovest sono state sospese. L’Asl si era immediatamente dissociata dopo il post di luglio, annunciando che sarebbero stati presi provvedimenti. «Tra poco – aveva scritto una delle due infermiere – ce li troveremo in reparto e qualche sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere…sai bucare una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla? Ecco e poi mi verrà in mente altro, vedrai che le corse per montare i macchinari la sottoscritta non le farà più». «Io non faccio le corse per nessuno. Si arrangiassero pure, mi sono rotta e tanto», aveva risposto la collega. Secondo quanto riporta Il Tirreno oggi, l’infermiera che ha scritto il post sarà sospesa dal lavoro per circa un mese e mezzo, senza naturalmente percepire lo stipendio. La collega, che le ha risposto, sarà sospesa per una decina di giorni.

