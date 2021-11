Crolla una palazzina nel casertano: sotto alle macerie una coppia di anziani – Le foto

Uno scoppio enorme, poi il crollo: appare ora come polverizzata una palazzina di via Napoli, a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello in provincia di Caserta. Sotto alle macerie ci sono due persone, una coppia di anziani: la donna, 74 anni, è stata individuata grazie ai cani molecolari e alle sue urla e si sta scavando, anche a mani nude, per salvarla. Sarebbe vigile e reattiva. Al momento del crollo lei e il marito, anche lui 74enne, erano in due stanze diverse della loro abitazione. All’appello manca ancora l’anziano marito. I due sono rimasti sepolti dalle macerie a seguito dell’esplosione.

Al lavoro sul posto ci sono i vigili del fuoco. Gli altri inquilini sarebbero riusciti a scappare. Secondo le prime ricostruzioni all’origine dell’esplosione ci sarebbe una fuga di gas. I due anziani si sono alzati e hanno acceso la luce: il gas che ormai aveva saturato l’aria e la luce avrebbe fatto da detonatore. «Ha tremato tutto», hanno testimoniato alcuni abitanti delle palazzine vicino, scesi in strada perché avevano pensato a un «forte terremoto».

In copertina foto Il Fatto in rete

