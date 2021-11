Berrettini infortunato rinuncia anche alla Coppa Davis: «Giorni dolorosi e deludenti. Ma tornerò più forte»

L’infortunio che si è ripresentato durante le Atp Finals di Torino hanno costretto Matteo Berrettini a rinunciare anche alla Coppa Davis. «È inutile dirvi quanto per me questi ultimi giorni siano stati dolorosi e deludenti – ha ricordato il tennista italiano sui suoi canali social – tra tutti gli scenari possibili, questo sicuramente è quello più difficile da digerire». Tutta colpa dell’infortunio agli addominali, per cui già aveva dovuto mollare contro Zverev, aveva provato poi a restare in gara a Torino, ma alla fine ha lasciato il suo posto a Sinner. E tra i ringraziamenti alla famiglia, al team e soprattutto ai fan che lo hanno sempre supportato, Berrettini assicura che tornerà molto presto in campo: «Mi fermo sì, ma solo per ripartire più forte e per regalare a me stesso e a tutti voi vittorie ed emozioni ancora più grandi – si legge sul suo post – La nostra squadra è una delle più forti e sono sicuro che porterà molto in alto i colori della bandiera».

Leggi anche: