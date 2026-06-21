Paura per Gago in conferenza stampa: l’ex giocatore della Roma ricoverato d’urgenza per un infarto – Il video

Mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, l'allenatore dell'Universidad de Chile continuava a bere e fare smorfie di dolore. La nota del club: «Ora è in buone condizioni»

Attimi di paura per Fernando Gago, ex centrocampista di Roma e Real Madrid. L’allenatore dell’Universidad de Chile ha avvertito una fitta lancinante al petto mentre rispondeva alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Le telecamere hanno colto alcune smorfie di dolore nel volto di Gago mentre si alzava dalla sedia. Poco più tardi, l’ex calciatore è stato ricoverato d’urgenza in una clinica di Santiago dove gli è stato diagnosticato un principio di infarto.

La nota del club

Le condizioni del centrocampista di Roma e Real Madrid, oggi 40enne, sono poi migliorate. «Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di studi cardiovascolari e non sarà presente all’allenamento di oggi», si legge in un comunicato del club cileno. L’allenatore, in ogni caso, «è in buone condizioni ed è accompagnato dal nostro staff medico».