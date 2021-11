No Green pass e No vax di nuovo in corteo a Roma la sparano grossa: «Un milione in piazza»

Promettono di essere «1 milione in piazza» e tornano a manifestare a Roma dopo più di un mese dall’assalto alla sede nazionale del sindacato della Cgil che ha portato in carcere, tra gli altri, i leader nazionale e capitolino di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino. L’appuntamento per no vax e No Green pass è oggi, sabato 20 novembre, a Roma, alle 16 a Circo Massimo. Vogliono «abolire il Green pass, fermare il governo». A guidare la mobilitazione c’è Nicola Franzoni: imprenditore originario di Lerici, La Spezia, che gestiva alcune attività tra la città del levante ligure e Carrara, già denunciato per gli scontri di ottobre (in quell’occasione aveva anche ricevuto il foglio di via). Franzoni descrive il piano vaccinale come una congiura per «uccidere i bambini» e per portare a termine uno «sterminio di massa», ed è noto per gli insulti e le minacce a Mario Draghi e Sergio Mattarella: ad agosto era stato anche fermato dalle forze dell’ordine vicino alla casa del premier a Città della Pieve. Del capo dello Stato dice che è «il primo che deve pagare del tradimento e della vendita del suo popolo».

«Io ci sarò», si legge nella locandina della manifestazione di oggi. «Pensavate di dividerci e invece ci avete unito». Sono molti i manifesti con cui è stata tappezzata la città in questi giorni, mentre per le vie giravano furgoni pubblicitari da campagna elettorale con l’annuncio della mobilitazione di questo pomeriggio. Se il milione di persone in piazza resta decisamente improbabile, l’ipotesi di arrivare però ai 25mila manifestanti di ottobre pone delle questioni di ordine pubblico. La Digos, ricostruisce ilfattoquotidiano.it, sta monitorando. «Per il momento è più pubblicizzata che organizzata, ma il grado attenzione da parte nostra è molto alto». La manifestazione, prevista dalle 16 alle 20, come si legge sul sito di Roma Mobilità, porta a divieti di sosta su via del Circo Massimo già diverse ore prima dell’inizio e nelle vie circostanti. Previste chiusure al traffico e deviazioni delle linee dei bus.

