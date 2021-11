Un attore che ha interpretato Judas in “Jesus Christ Superstar” accusato per l’assalto a Capitol Hill

L’attore di Broadway James D. Beeks, celebre tra l’altro per aver interpretato il personaggio di Judas nel musical Jesus Christ Superstar, è stato arrestato a Milwaukee con l’accusa di aver partecipato agli scontri di Capitol Hill il 6 gennaio scorso. Beeks, che è solito esibirsi con il nome d’arte di James T. Justis, deve fronteggiare l’accusa di ingresso illegale in un edificio. Si è presentato davanti alla corte del Wisconsin ed è stato rilasciato in attesa delle decisioni del giudice. L’attore, che si esibisce anche come imitatore di Michael Jackson, è stato identificato dalla polizia grazie alla giacca del tour di Bad che indossava durante l’assalto. Beeks, 49 anni, è definito come un affiliato degli Oath Keepers dal dipartimento di giustizia. Secondo l’accusa ha attaccato le forze dell’ordine insieme ad altre persone e ha fatto irruzione in Campidoglio. Ha lasciato l’edificio verso le 15.

Foto copertina da: Deadline.com

Leggi anche: