Cina, tre casi di Coronavirus a Shanghai: scuole chiuse e 500 voli cancellati

Tre casi di Coronavirus fanno chiudere Shanghai e cancellare 500 voli in Cina. I positivi sono tre amici tornati dalla città di Shuzhou, tutti vaccinati. Il governo della città ha intimato la cancellazione di tutti i pacchetti turistici interprovinciali. Sei ospedali hanno chiuso tutti i loro servizi. «La Cina ha accumulato molta esperienza nella strategia zero-Covid», ha detto Zhang Wenhong, capo della task force di esperti di prevenzione del Covid di Shanghai, quindi la nostra strategia non cambierà». Anche Suzhou ha chiuso tutte le attrazioni turistiche e imposto il lockdown ai residenti, che potranno lasciare la città soltanto dopo aver mostrato il risultato negativo di un test del tampone.

Le autorità di Pechino sono pronte a stroncare i potenziali focolai in vista delle Olimpiadi invernali di febbraio. Le scuole sono state chiuse anche nella piccola città satellite di Xuzhou, che ha pure impedito ai suoi due milioni di residenti di uscire dalla città in autobus, dopo che è stata individuata una persona entrata in stretto contatto con un paziente di Shanghai. Anche un campus universitario nella vicina Hangzhou è stato posto in lockdown dopo che un membro dello staff è stato scoperto avere avuto uno stretto contatto con un caso confermato, secondo quanto riportato dai media statali.

