Indice Rt stabile, contagi in aumento e una regione a rischio alto – Il monitoraggio Iss

Rimane stabile l’indice di contagio Rt in Italia nel monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’epidemia di Coronavirus. L’indice arriva a 1,23 contro l’1,21 della settimana scorsa mentre rimane in netta crescita l’incidenza, salita da 98 casi per centomila abitanti a 125. «L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare – sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità – 125 per 100mila abitanti (19/11/2021-25/11/2021) vs 98 per 100mila abitanti (12/11/2021-18/11/2021), dati flusso Ministero Salute. Nel periodo 3 novembre – 16 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,23 (range 1,15 – 1,30), stabile rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica. È in leggero aumento e sopra la soglia epidemica l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,15 (1,11-1,19) al 16/11/2021 vs Rt = 1,09 (1,04-1,14) al 9/11/2021)», dice la bozza.

Il tasso di occupazione medio delle terapie intensive è al 6,2% contro il 5,3% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale all’8,1% contro il 7,1% al 18/10. I valori più alti di incidenza si verificano ella Provincia autonoma di Bolzano, con 458,9 casi per 100mila abitanti, e in Friuli-Venezia Giulia, con 346,4 per 100mila. Seguono la Valle d’Aosta con 265,5 casi per 100mila abitanti e il Veneto con un valore pari a 226,1 per 100mila. Le regioni che riportano un’allerta di resilienza sono 10. Una regione risulta classificata a rischio alto, 18 regioni/ppaa risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, una regione è ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo il dm del 20 aprile 2020.

