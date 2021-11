La nuova variante sudafricana arriva in Israele: «È la più significativa di sempre». E le Borse crollano

Lo stato di Israele ha rilevato il primo caso della nuova variante sudafricana B.1.1.529 all’interno del proprio territorio. Ad annunciarlo è stato il ministero della sanità: il caso si riferisce ad un cittadino israeliano di ritorno dal Malawi. Sempre secondo il ministero ci sono altre 2 persone sospettate di essere state infettate con la nuova variante ma si stanno aspettando i test finali. Tutti e 3 i coinvolti risultano essere vaccinati. Le autorità israeliane a partire da oggi hanno vietato l’ingresso ai viaggiatori provenienti da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed Eswatini. La decisione è stata assunta dal premier Naftali Bennett in accordo con gli esperti sanitari. Anche l’Italia ha vietato gli ingressi dal Sudafrica. «Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione», fa sapere il ministro della Salute Roberto Speranza.

Secondo un alto funzionario della sanità britannica la nuova variante è la più significativa scoperta finora. Gli scienziati temono che la B.1.1.529 possa essere più trasmissibile e più in grado di eludere i vaccini. «Questa è la variante più significativa che abbiamo incontrato fino ad oggi e sono in corso ricerche urgenti per saperne di più sulla sua trasmissibilità, gravità e suscettibilità ai vaccini», ha detto Jenny Harries, amministratore delegato dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) alla Bbc secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. Gli scienziati stanno esaminando «quali azioni di salute pubblica possono limitare l’impatto di B.1.1.529». Intanto le Borse europee aprono in profondo rosso: in avvio di seduta Francoforte cede il 3,36%, Parigi il 3,69%, Londra il 2,1%.

Leggi anche: