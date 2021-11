Inchiesta Juve, la procura indaga su 282 milioni di plusvalenze: «Club ingolfato da spese oltre il budget». Nel mirino anche documenti su Ronaldo

Le cifre su cui indaga la procura di Torino nell’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus sono ben più alte di quelle emerse dalle prime anticipazioni. L’inchiesta «Prisma» punta a far luce non solo sugli scambi di mercato tra il club bianconero e il Barcellona, per un totale di circa 50 milioni di euro di plusvalenze, ma su almeno 42 operazioni che avrebbero portato nelle casse juventine plusvalenze per 282 milioni di euro in tre anni. Su questo dato sono scattate le perquisizioni della Guardia di Finanza anche negli uffici della Juve, con l’iscrizione nel registro degli indagati dei vertici bianconeri. Nell’inchiesta c’è anche il nome di Cristiano Ronaldo, che non risulta al omento indagato. La procura punta a fare luce sui rapporti economici che la Juve ha avuto con il portoghese, con attenzione particolari relative al suo contratto e agli stipendi arretrati che potrebbero emergere da «documenti e scritture private», oggetto delle ricerche dei finanzieri nelle perquisizioni. Proprio la cessione del portoghese al Manchester United aveva segnato una sorta di spartiacque nella strategia di mercato juventina, scrive la Gazzetta dello Sport. Quell’ultima cessione non aveva portato plusvalenze, ma anzi una minusvalenze, visto che i 15 milioni per cui è stato venduto erano al di sotto dei 29 che restavano a bilancio come ammortamento residuo dal suo acquisto nel 2018. Secondo gli inquirenti, la Juventus assomigliava ormai sempre di più a una «macchina ingolfata», per via degli investimenti fatti oltre le previsioni del budget, oltre a operazioni poco accurate, come gli stipendi eccessivi.

