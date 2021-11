Caso Greta Beccaglia, l’uomo accusato di violenza sessuale: «Ho sbagliato, ora voglio incontrarla». Sospeso il conduttore di Toscana Tv

Il 45enne lavora come ristoratore nella provincia di Ancona: «Anche la mia compagna mi ha rimproverato, non sto bene per quello che ho fatto»

Si chiama Andrea, ha 45 anni ed è il molestatore di Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv palpeggiata in diretta televisiva al termine della partita Empoli-Fiorentina. L’uomo, accusato di violenza sessuale, rischia il Daspo. Ora a La Zanzara, su Radio 24, ha detto: «Non sto bene per quello che ho fatto, ho chiesto scusa ed è stato uno sbaglio». L’uomo è un ristoratore in provincia di Ancona che ha una compagna e una figlia. «Ho chiesto scusa e ci mancherebbe. Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina. Ho sbagliato. Voglio incontrarla, quando lei vorrà», ha aggiunto. Sulla denuncia presentata da Beccaglia, ha detto: «Ho sbagliato. A casa mi hanno detto come ti è venuto in mente, me l’ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono una persona cattiva. Stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo».

Secondo la giornalista, l’uomo – prima di palpeggiarla – si sarebbe sputato in mano: «Stavo tossendo, non ho sputato», ha replicato lui. E infine: «Non sto bene, guardate dove è finita questa cosa per uno sbaglio. Uno lavora una vita, si crea una vita e poi guardate cosa succede». Nel frattempo, il conduttore della trasmissione durante la quale Beccaglia è stata molestata è stato sospeso. Nel momento in cui la giornalista veniva importunata in diretta, lui aveva commentato: «Non te la prendere». In una nota, Toscana Tv ha fatto sapere: «Abbiamo condiviso con il giornalista Giorgio Micheletti di concedergli l’opportunità di un momento di riflessione e di pausa professionale nella conduzione del format A Tutto Gol, al fine di chiarire lo svolgimento dei fatti riservandoci di valutare eventuali provvedimenti disciplinari»”.

Foto in copertina da TOSCANA TV

