La stretta sulla scuola in arrivo: tutta la classe in Dad con un solo positivo

Il protocollo per la scuola firmato un mese fa dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle Regioni è sospeso. La regola di non mettere più in Didattica a Distanza l’intera classe per un solo positivo cade. La Stampa scrive oggi che una circolare del direttore generale della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza sospende il protocollo. La circolare, non ancora pubblicata, prevede che «qualora le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente», «il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è autorizzato, in via eccezionale e urgente, a disporre la didattica a distanza per l’intero gruppo».

La Dad durerebbe 10 giorni, come attualmente è previsto per tutti i contatti stretti. Nella circolare si spiega tra l’altro che è ancora in crescita l’incidenza settimanale del numero di nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 in età scolare, pari a 125 per 100.000 abitanti nel periodo 19-25 novembre, «valore ben lontano da quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi». Per questo si ritiene «opportuno sospendere – provvisoriamente – il programma di ‘sorveglianza con testing’». Il quotidiano spiega che fino ad oggi con un contagiato in classe gli altri alunni restavano in classe ma sotto osservazione e con due tamponi molecolari da effettuare a distanza di cinque giorni. La Dad scattava con almeno tre contagiati. Ma l’aumento dei casi nella fascia 12-19 anni ha fatto saltare il piano. Anche perché le Asl non riuscivano a stare dietro ai tamponi da processare per gli alunni. Per questo è arrivato il cambio di direzione e la facoltà ai dirigenti scolastici di intervenire per mettere le classi in Dad. La responsabilità adesso passa a loro.

Cosa c’è nella circolare

La circolare si intitola “Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico” ed è firmata oltre che da Rezza anche dal capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Miur Jacopo Greco. Nel testo si legge:

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione della Regione o dell’Asl, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della Asl in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare ‘contatti stretti’ a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena.

