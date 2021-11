Variante Omicron, tre positivi nella classe del figlio del paziente zero di Caserta

Non arrivano buone notizie da Caserta dove sono stati registrati tre contagiati nella classe di uno dei figli del paziente zero, il dipendente dell’Eni di Caserta, che lavora in Mozambico, trovato positivo alla variante che viene dal Sudafrica, la variante Omicron, così come è stata definita dall’Oms. I contagiati sono un docente e due compagni di classe del ragazzo. Ora si dovrà procedere al sequenziamento per capire se si tratta effettivamente di Omicron, se dunque i tre positivi siano stati infettati dal figlio del dipendente dell’Eni (che, tornato in Italia, era stato anche a Roma e Milano, non incontrando nessuno e alloggiando in hotel da solo). Al momento, dunque, sono quattro i casi di positività alla variante sudafricana trovati in Italia, tutti a Caserta e tutti legati al paziente zero (che ha infettato la sua famiglia).

Leggi anche: