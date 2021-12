Papa Francesco in Grecia, un sacerdote ortodosso gli urla «eretico» e viene allontanato dalla polizia – Il video

Un sacerdote greco-ortodosso ha gridato «Papa, sei un eretico» a Francesco, mentre il Pontefice stava entrando nell’Arcidiocesi di Atene per incontrare l’arcivescovo di tutta la Grecia Ieronymos II. L’uomo è stato allontanato dalla polizia. Il video, pubblicato da diversi media locali, tra cui Kathimerini (Καθημερινή), mostra l’uomo – con un abito nero, un copricapo e una lunga barba bianca – gridare le parole in lingua greca («Πάπα, είσαι αιρετικός») fuori dall’edificio. Bergoglio è arrivato in Grecia nella mattina di oggi, 4 dicembre, per una visita di tre giorni che i greco-cattolici sperano possa avvicinare le chiese d’Oriente e d’Occidente.

