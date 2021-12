Super Green pass in vigore da domani, le Faq del governo: ecco dove servirà la certificazione rafforzata

Il governo ha pubblicato le Faq per chiarire gli ultimi dubbi in merito al Super Green pass, che entrerà in vigore domani 6 dicembre fino al 15 gennaio anche in zona bianca. Il documento suddivide le attività consentite con i due certificati e specifica che, chi possiede già un Green pass per vaccinazione o guarigione, non dovrà scaricare nulla di nuovo: il Qr code varrà come Green pass rafforzato. Sarà l’app VerificaC19 a riconoscerne automaticamente la validità. Per quanto riguarda le zone gialle e arancioni, già dal 29 novembre alcuni servizi sono riservati solo a chi possiede il Super Green pass.

Dove servirà il Super Green pass

I servizi ai quali si potrà accedere solo con certificato di vaccinazione o avvenuta guarigione sono le seguenti:

Bar e ristoranti al chiuso;

Cinema;

Teatri;

Stadi;

Discoteche;

Palestre e piscine in zona gialla;

Impianti sciistici in zona arancione.

Dove basterà il Green pass

Ecco gli ambiti dove invece basterà anche un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti per gli antigenici, e 72 per i molecolari:

Luoghi di lavoro;

Università;

Accedere come visitatori alle strutture sanitarie;

Scuole (per docenti, personale Ata e esterni. Sono esclusi gli studenti);

Palestre e piscine in zona bianca;

Trasporti pubblici: aerei, navi, treni, traghetti, bus e metropolitane;

Hotel e relativi servizi di ristorazione;

Impianti sciistici in zona bianca e gialla;

Mense.

Chi è esente

Alcune categorie sono esenti dall’obbligo di Green pass, anche base. E sono:

I bambini sotto i 12 anni;

I soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica;

I cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar, fino al 31 dicembre 2021;

Le persone in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021.

Immagine di copertina: ANSA/ CIRO FUSCO

