Coronavirus, 9.503 casi e 92 morti. 282 nuovi ricoveri nei reparti Covid, sale il tasso di positività a 3,2%

Il bollettino del 6 dicembre 2021

Sono 9.503 i nuovi casi di Coronavirus (ieri 15.021) e 92 i morti (ieri 43) registrati nelle ultime 24 ore in Italia nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 235.835 persone (ieri 232.000). Il numero totale dei casi registrati da inizio monitoraggio della pandemia sale a quota 5.118.576, mentre i decessi per Covid sono 134.287.

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 5 dicembre 2021

La situazione negli ospedali

A livello ospedaliero, il numero di persone attualmente ricoverate in area non critica è pari a 5.879 (ieri erano 5.597). Guardando invece alle terapie intensive, a fronte di +45 nuovi ingressi giornalieri (ieri 45), i pazienti attualmente ricoverati in condizioni critiche negli ospedali del Paese sono 743 (ieri 736). Le negativizzazioni al virus nelle ultime 24 ore sono state 5.567 (ieri 6.685), per un totale di 4.748.454 guariti dal Covid da inizio emergenza. I postivi al virus che si trovano in regime di isolamento domiciliare sono 229.213 (ieri 225.667).

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività sale dello 0,3%, passando così dal 2,9% di ieri al 3,2% di oggi, 6 dicembre. I dati odierni arrivano a fronte di 301.560 tamponi elaborati nelle ultime 24 ore (ieri 525.108), per un totale di 122.636.677 test processati da inizio emergenza.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

