Salgono, seppur di poco, anche i ricoveri (+21). Le persone attualmente positive sono 249 mila con oltre 564 mila tamponi in 24 ore

Il bollettino dell’8 dicembre 2021

Oggi, 8 dicembre 2021, sono 17.959 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 15.756 di ieri e i 9.503 del giorno prima. Mai così tanti dallo scorso 9 aprile, quando furono 18.938. Il totale dei contagiati, intanto, sale a 5.152.264. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, i morti nelle ultime 24 ore sono 86 contro i 99 di ieri e i 92 del giorno prima. Il totale dei decessi, dall’inizio della pandemia, è di 134.472. Le persone attualmente positive sono 249.214, ieri 240.894.

I dati di oggi 8 dicembre 2021

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 6.099 (ieri 6.078, +21) mentre in terapia intensiva si trovano 791 pazienti (ieri 776, +15). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 62, ieri 89, il giorno prima 45. I guariti e i dimessi nell’ultima giornata sono 9.540 mentre in isolamento domiciliare si segnalano 242.324 persone (ieri 234.040).

Tamponi e tasso di positività

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 564.698 contro i 695.136 di ieri. Il totale dei test, dall’inizio del monitoraggio, è di 123.896.511. Il tasso di positività, invece, è del 3,2 per cento contro il 2,3 di ieri (+0,9 per cento).

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: