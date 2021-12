Coronavirus, 15.756 contagi in un giorno: aumentano ricoveri ordinari e in terapia intensiva. 99 i morti

Il bollettino del 7 dicembre 2021

I decessi legati al Coronavirus registrati oggi, 7 dicembre, sono 99. Lo segnala il bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Ieri i decessi erano stati 92. Il totale delle vittime sale a 134.386. Per quanto riguarda i nuovi casi, l’aumento segnalato nelle ultime 24 ore è di +15.756 casi, contro i 9.503 di ieri. Gli attualmente positivi in Italia sono 240.894 (ieri 235.835).

La situazione negli ospedali

In area non critica sono ricoverate 6.078 persone (ieri erano 5.879, +199). In terapia intensiva, a fronte di +89 nuovi ingressi giornalieri (ieri 45), ci sono 776 pazienti (ieri 743, +33). I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 10.584. In isolamento domiciliare ci sono 234.040 (ieri 229.213).

Tamponi e tasso di positività

I dati di oggi arrivano a fronte di 695.136 tamponi elaborati nelle ultime 24 ore (ieri 301.560). Il tasso di positività oggi è al 2,3%: ieri era al 3,2% (-0,9%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

