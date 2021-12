Esplosione a Ravanusa, quattro corpi trovati sotto le macerie dai Vigili del Fuoco

Tre corpi dei sei dispersi nell’esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. Un altro è stato ritrovato in mattinata. I cadaveri erano sotto le macerie della palazzina di quattro piani crollata. Salgono a sette dunque le vittime accertate. I primi tre individuati sarebbero due uomini e una donna. Ora i pompieri sono al lavoro per estrarre i corpi. Grazie alle fotocellule viene proiettata la luce sul cratere per la ricerca delle persone disperse. Si cercano altri due dispersi nell’area della devastazione di via Trilussa.

Leggi anche: