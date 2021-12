Verso nuove regole per Natale, il governo valuta mascherine all’aperto anche in zona bianca

Nel Consiglio dei ministri previsto per oggi 14 dicembre alle 17, il governo valuterà l’introduzione di nuove regole in vista delle festività natalizie. Come anticipato dalle indiscrezioni di ieri, innanzitutto sarà prorogato lo stato di emergenza di altri tre mesi, portando la scadenza dal 31 dicembre alla fine di marzo. Tra le novità previste per frenare l’aumento della curva dei contagi dovrebbe esserci anche il ripristino dell’obbligo della mascherina all’aperto. Come riporta il Corriere della Sera, la decisione riguarderà tutte le regioni, e non solo quindi quelle in zona gialla, come già disposto dai decreti anti Covid. Con la proroga dello stato di emergenza, viene così prolungata la possibilità per le aziende pubbliche e private di organizzare il lavoro in smart working. Si accelerano le procedure per l’acquisto di beni e l’affidamento degli appalti relativi all’emergenza sanitaria, riducendo così i passaggi burocratici richiesti dalle gare d’appalto. Ai governatori resteranno maggiori poteri di firmare ordinanze più restrittive per il contenimento dei contagi, rispetto alle disposizioni del governo. Con il decreto per il prolungamento dello stato di emergenza si estende anche il mandato per il Comitato tecnico scientifico, che continuerà a fornire le indicazioni sanitarie necessarie al governo per l’approvazione delle prossime misure dopo averle discusse in cabina di regia a palazzo Chigi alla presenza dei capi delegazione dei partiti. Prevista poi una modifica sul ruolo del generale Francesco Paolo Figliuolo: il suo ruolo potrebbe passare in capo alla Protezione civile.

