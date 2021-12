Hong Kong, incendio al World Trade Center: centinaia di persone intrappolate sul tetto – Il video

Centinaia di persone, dalle 100 alle 300 secondo i media locali, sarebbero in trappola al 39/esimo piano del World Trade Center di Hong Kong, un centro commerciale e un complesso di uffici nel trafficato distretto di Causeway Bay, a causa di un incendio divampato nel centro commerciale. Sarebbero 8 le persone al momento salvate e trasportate in ospedale secondo la stampa locale, e 13 i feriti: il bilancio complessivo è di più di 1200 persone evacuate e nessuna vittima. I vigili del fuoco sono al lavoro e hanno quasi del tutto spento le fiamme dopo ore. In corso anche il tentativo di evacuazione dell’edificio dove ci sarebbero ancora decine di persone bloccate ai livelli inferiori del centro commerciale. I video mostrano decine di persone intrappolate in spazi ristretti ma all’aperto, aspettando i soccorsi sul tetto. La situazione, raccontano i testimoni, è di caos e il fumo arriva a piccole e grandi folate, rendendo più complesse le operazioni di soccorso. L’incendio, le cui cause sono ancora da accertare, è scoppiato verso mezzogiorno (ora locale) ed è stato portato ad allerta 3 (su una scala di cinque) fin da subito.

In copertina EPA/JEROME FAVRE | I soccorsi al World Trade Center a Causeway Bay, Hong Kong, 15 dicembre 2021.

Leggi anche: