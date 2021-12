Papa Francesco esce di nascosto dal Vaticano per aiutare i poveri? La vecchia bufala torna a circolare

Diverse pagine Facebook (per esempio qui e qui) stanno condividendo una vecchia bufala, messa in circolazione dalla pagina Risposta Cristiana e non più online (post archiviato qui). L’immagine raffigura Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco, mentre cammina davanti a piazza San Pietro in abiti borghesi. La narrazione dei post social è sempre la stessa: il Pontefice sarebbe uscito «durante la notte» (ma la foto è diurna, Sic!) per aiutare a distribuire cibo, verosimilmente ai poveri.

Per chi ha fretta:

L’immagine originale è stata scattata prima che Bergoglio fosse eletto Papa.

La foto ritrae il futuro Papa Francesco mentre rientra assieme al cardinale Marc Ouellet da un incontro in Vaticano.

Analisi

Di seguito riportiamo il testo originale del gennaio scorso, da cui derivano le condivisioni attuali, senza sostanziali modifiche, nonostante la pubblicazione originale non risulti più online:

Papa Francesco vestito come semplice prete, è uscito di nascosto durante la notte per visitare e confortare i senzatetto di Roma aiutando le squadre di aiuto della Santa sede nella distribuzione di cibo, abbigliamento e fondi di sostegno. Dio benedica questo Francisco!

Alcune condivisioni attuali della bufala sul Papa che esce in borghese ad aiutare i poveri.

Con una ricerca attraverso il motore di ricerca per immagini TinEye è possibile datare le prime pubblicazioni dell’immagine all’anno 2013.

La versione originale della bufala risalente al 22 gennaio 2021.

Bergoglio è stato eletto Papa il 13 marzo dello stesso anno, mentre la foto originale è apparsa online il 6 marzo per la Associated Press. Lo scatto è di Andrew Medichini. In diversi quotidiani internazionali che allegano la foto ai loro articoli dedicati all’elezione del Pontefice, possiamo leggere didascalie molto eloquenti (troviamo la stessa immagine anche in una gallery de Il Post).

AP/Andrew Medichini | Canadian Cardinal Marc Ouellet, left, holds on to his umbrella next to Argentine Cardinal Jorge Mario Bergoglio as they walk in St. Peter’s Square after attending a cardinals’ meeting, at the Vatican, Wednesday, March 6, 2013. Cardinals are meeting to discuss the problems of the church and to get to know one another because there is no clear front-runner in the election of the new pope.

Conclusioni

Nell’immagine integrale vediamo a sinistra il cardinale canadese Marc Ouellet con in mano un ombrello (occultato nelle condivisioni Facebook in oggetto); accanto c’è l’allora cardinale argentino Bergoglio, ignaro del fatto che di lì a poco non avrebbe più potuto fare passeggiate del genere per Piazza San Pietro, in totale anonimato. I cardinali rientravano assieme da un incontro cardinalizio tenutosi in Vaticano il 6 marzo 2013.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: