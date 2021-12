L’Europa torna a blindarsi: Olanda verso un nuovo lockdown. Anche Regno Unito e Francia pronte a una stretta

Nuove strette in Europa per arginare l’aumento dei casi di Coronavirus, spinto dalla diffusione della variante Omicron. Nel Regno Unito il governo di Boris Johnson potrebbe essere costretto a mettere presto in campo nuove misure. Le ultime informazioni trapelate dai media britannici, incluso il Financial Times, parlano di diverse opzioni al vaglio: un piano C, con una serie di «moderate linee guida» per «spingere» le persone a seguire le regole, «fino al lockdown». Secondo il Times, le nuove regole potrebbero vietare i contatti nei luoghi al chiuso, esclusi quelli per lavoro, mentre pub e ristoranti potrebbero operare solamente con i tavolini all’aperto a partire dal periodo post natalizio. L’«urgenza» di adottare nuove misure di contenimento è riportata anche in una serie di documenti dello Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) citati dalla Bbc: il governo deve agire se «si vogliono fermare i ricoveri ospedalieri che raggiungono i 3mila al giorno», è scritto. Nel Paese nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 10.059 casi legati alla variante, rispetto ai 3.201 registrati ieri, portando il totale a 24.968. Il numero dei decessi legati a Omicron è passato da 1 a 7 in Inghilterra, mentre i ricoveri sono passati da 65 a 85.

Un nuovo lockdown in Olanda

Stretta anche in Olanda dove i cittadini si preparano a un nuovo lockdown. Ristoranti, bar, cinema, teatri e negozi non essenziali rimarranno chiusi. L’annuncio è atteso nel corso di una conferenza stampa del premier Mark Rutte e del ministro della Salute, Hugo de Jonge, questa sera alle 19. Già all’inizio della settimana il governo aveva prorogato fino al 14 gennaio le restrizioni in vigore dallo scorso 28 novembre, inclusa la chiusura di tutti i servizi non essenziali tra le 17 e le 5.

In Francia Capodanno con restrizioni

In Francia si valutano nuove restrizioni per il periodo delle feste. In particolare, il Comitato scientifico per l’emergenza Covid ha invitato il governo di Parigi a introdurre nuove misure di contenimento in occasione del Capodanno. «In considerazione dell’accelerazione dell’epidemia e dei rischi connessi alle attività festive di fine anno, le autorità devono poter adottare misure restrittive significative, compresi, se del caso, limitazione delle attività collettive o coprifuoco», ha scritto il comitato in una nota riportata da Ansa. Stamattina la capitale francese ha annunciato la cancellazione dei fuochi d’artificio e dei concerti previsti in zona Champs-Elysées la sera del 31 dicembre.

