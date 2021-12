Mattarella e l’affondo sui No vax: «Nei media hanno avuto un risalto sproporzionato»

Ancora pochi mesi e Sergio Mattarella concluderà il suo mandato come presidente della Repubblica. Quelle che sta vivendo in questa fase dell’anno sono settimane di addii e ultimi discorsi, come quello rivolto nel pomeriggio di oggi durante l’incontro con le Alte cariche dello Stato. Qui ha cominciato a fare un primo bilancio del 2021: «Quello che sta per concludersi è stato un anno di lavoro intenso. Con priorità chiare: la lotta alla pandemia da Covid e la ripresa della vita economica e sociale del Paese. Possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società».

Il Presidente ha parlato poi di fiducia nella scienza e di come gli scettici a volte abbiano trovato troppo spazio sui media italiani: «La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell’emergenza dai responsabili, ai diversi livelli. Le poche eccezioni – alle quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico – non scalfiscono in alcun modo l’esemplare condotta della quasi totalità degli italiani».

E ancora, sempre sul tema della fiducia, ha ricordato l’importanza delle istituzioni: «La comunità ha bisogno delle sue istituzioni democratiche per difendere se stessa, per tradurre in realtà i propri valori, per aprirsi la strada verso il futuro». Nel suo discorso ha anche sottolineato la capacità degli italiani di mostrarsi come un popolo unito davanti alle emergenze: «Una delle caratteristiche della nostra gente si manifesta quando le condizioni sono difficili: è il momento in cui riusciamo a esprimere il meglio di noi. A ritrovare la fiducia smarrita. Non rinunciamo alle differenze e alle diversità. Ma sappiamo essere uniti sulle grandi scelte, quando le circostanze della vita lo richiedono».

