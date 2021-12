Usa, Joe Biden insultato in diretta da un sostenitore di Trump nel corso del rito delle telefonate di Natale – Il video

Dopo gli auguri, l’uomo ha ha detto: «Let’s go Brandon». L’espressione, in codice, in realtà significa «Fuck Joe Biden». Oltre ai supporter di Trump, anche molti politici repubblicani la usano

Il presidente americano Joe Biden è stato insultato in diretta con una frase in codice che si è diffusa nell’ultimo anno tra i sostenitori di Donald Trump, nel corso di una telefonata per le celebrazioni del Natale. Biden e sua moglie Jill hanno seguito la tradizione dei presidenti statunitensi di parlare con alcune persone che telefonano per “seguire” il viaggio di Babbo Natale, gestita dal 1955 dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano. In videoconferenza dalla Casa Bianca, sono stati messi in contatto con un padre di quattro figli, un uomo che ha detto di chiamarsi Jared. E dopo alcune chiacchiere sui suoi bambini e sui regali chiesti, Biden ha scambiato due parole su temi generali con l’uomo. Poi gli ha augurato «un meraviglioso Natale», e si è sentito rispondere altrettanto: «Auguro anche a te un meraviglioso Natale, buon Natale». Ma un secondo più tardi, ha concluso la frase dicendo: «Let’s go Brandon». L’espressione, in codice, in realtà significa «Fuck Joe Biden» ed è diventata popolare nei mesi scorsi tra i sostenitori dell’ex presidente Trump come modo per insultare Biden senza

usare parole volgari e pagare così le conseguenze del caso.

Il presidente è rimasto impassibile, la moglie Jill ha sgranato gli occhi nervosa. Il video estratto da questo scambio è diventato virale sui social network, con alcuni utenti di internet che hanno riconosciuto al presidente il merito di non aver battuto ciglio. Tutto era cominciato a ottobre con l’errore di un giornalista della Nbc durante l’intervistata al pilota automobilistico Brandon Brown, dopo la sua vittoria su un circuito Nascar. Alzando la voce per coprire quelle che si alzano dagli spalti, dice: «E puoi sentire la folla che canta “forza Brandon!”». Invece si sentiva chiaramente cantare : «fuck Joe Biden!». Così la formula «Let’s go Brandon» è diventata rapidamente uno slogan. Oltre ai sostenitori di Trump, anche molti politici repubblicani hanno fatto ricorso a questa espressione.

Leggi anche: