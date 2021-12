Germania, a migliaia in piazza contro le restrizioni anti-Covid: 10 agenti feriti in Sassonia – I video

Nella serata di ieri, 27 dicembre, migliaia di persone in diverse città tedesche sono scese in piazza per protestare contro le restrizioni adottate in Germania per prevenire il Covid-19. Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine tedesche, i cortei non erano stati preannunciati e hanno visto una grande partecipazione, in modo particolare nella cittadina sassone di Bautzen, dove si sono anche registrati diversi scontri tra manifestanti e polizia. Secondo quanto si apprende, 10 agenti sarebbero rimasti feriti. Nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno protestato ben 15 mila persone per via delle chiusure di cinema, teatri e musei dovute alla diffusione della nuova variante Covid. Altre manifestazioni si sono verificate anche ad ovest, precisamente nel Saarland, in Assia e in Bassa Sassonia, ma in questo caso l’affluenza è stata decisamente inferiore rispetto ad est.

Immagine di copertina: Ansa

