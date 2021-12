In Nuova Zelanda il 2022 è già iniziato. Ad Auckland stretta sui festeggiamenti per Capodanno – Il video

Niente fuochi d’artificio ad Auckland per il Capodanno, scattato in Nuova Zelanda alle 12 ore italiane. Questa volta la città neozelandese ha scelto di mettere in scena uno spettacolo di luci colorate, che dalle nove di sera sta illuminando il cielo della città in alcuni punti nevralgici. La decisione è stata presa alla luce dell’aumento dei contagi dovuti alla variante Omicron del Coronavirus. Per festeggiare l’arrivo nuovo anno, quindi, sono state messe in piedi esibizioni luminose distribuite in vari punti della città – dall’Auckland Harbour Bridge, alla Sky Tower e all’Auckland War Memorial Museum – che possono essere comodamente ammirate senza creare assembramenti. Anche Wellington, capitale della Nuova Zelanda, ha scelto di rinunciare al tradizionale spettacolo pirotecnico che si tiene ogni anno sulla laguna di Whairepo. Secondo quanto riportato dal Nzherald, la decisione è stata presa oggi dal consiglio comunale cittadino, per evitare assembramenti. Agli abitanti della capitale, il governo ha consigliato di alzare lo sguardo verso il cielo a mezzanotte, per dare il benvenuto al nuovo anno con uno spettacolo di luci colorate.

